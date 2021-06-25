Жарить шашлыки и разводить костры вновь запрещено свердловчанам

На данный момент по региональной шкале горимость леса, по словам «Уральского УГМС», составляет 5 баллов.
Характер действия и проявления поражающего фактора: пламя, тепловой удар, нагрев тепловым потоком, помутнение воздуха, опасные дымы.
С целью недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций оперативно-дежурная смена МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» рекомендует проводить следующие меры безопасности: обеспечивать контроль за состоянием противопожарных водоёмов, а также подъездов к ним; запретить разведение костров и сжигание травы вблизи леса. В местах въезда в лес также необходимо организовать контрольно-пропускные пункты, ограничить въезд транспортных средств и посещение гражданами лесной зоны.
Напомним, ночью 18 июня 2021 года в уральском заповеднике «Денежкин камень» начался пожар. Предположительно, возгорание началось из-за удара молнией. Несколько дней до происшествия в заповеднике действовало предупреждение 5 класса пожарной опасности по погодным условиям. На 20 июня 2021 года площадь возгорания составляла 63 гектара.