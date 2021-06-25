Жарить шашлыки и разводить костры вновь запрещено свердловчанам

С целью недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций оперативно-дежурная смена МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» рекомендует проводить следующие меры безопасности: обеспечивать контроль за состоянием противопожарных водоёмов, а также подъездов к ним; запретить разведение костров и сжигание травы вблизи леса. В местах въезда в лес также необходимо организовать контрольно-пропускные пункты, ограничить въезд транспортных средств и посещение гражданами лесной зоны.