Женщина на ходу выпрыгнула из горящего автомобиля на Пермском тракте у Ревды

Женщина на ходу выпрыгнула из горящего автомобиля на Пермском тракте у Ревды
Женщина на ходу выпрыгнула из горящего автомобиля на Пермском тракте у Ревды
Сегодня, 17:12ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Хозяйка Mazda CX-7 на ходу выпрыгнула из автомобиля, когда заметила, что машина загорелась. Это случилось на автодороге Пермь — Екатеринбург в Ревде.

Иномарка вспыхнула на ходу и 49-летней женщине пришлось выпрыгнуть из нее во время движения. Загоревшийся автомобиль уехал в кювет, после пожара он не подлежит восстановлению.

Водитель была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

В момент ДТП она была одна в автомобиле, рассказали в УГИБДД по Свердловской области Е1.

Напомним, на 320-м километре трассы Пермь — Екатеринбург пьяный водитель без прав влетел в ограждение, а затем в грузовик Volvo. В результате пострадали 2 человека — пассажиры, ехавшие на заднем сиденье.

Материалы по теме:
происшествиеженщинадтпводительЕкатеринбург - ПермьРевдаиномаркасгорела машина
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы