Женщина на ходу выпрыгнула из горящего автомобиля на Пермском тракте у Ревды

Иномарка вспыхнула на ходу и 49-летней женщине пришлось выпрыгнуть из нее во время движения. Загоревшийся автомобиль уехал в кювет, после пожара он не подлежит восстановлению.
Водитель была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.
В момент ДТП она была одна в автомобиле, рассказали в УГИБДД по Свердловской области Е1.
Напомним, на 320-м километре трассы Пермь — Екатеринбург пьяный водитель без прав влетел в ограждение, а затем в грузовик Volvo. В результате пострадали 2 человека — пассажиры, ехавшие на заднем сиденье.