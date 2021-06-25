Женщина на ходу выпрыгнула из горящего автомобиля на Пермском тракте у Ревды

Хозяйка Mazda CX-7 на ходу выпрыгнула из автомобиля, когда заметила, что машина загорелась. Это случилось на автодороге Пермь — Екатеринбург в Ревде.

Иномарка вспыхнула на ходу и 49-летней женщине пришлось выпрыгнуть из нее во время движения. Загоревшийся автомобиль уехал в кювет, после пожара он не подлежит восстановлению. Водитель была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. В момент ДТП она была одна в автомобиле, рассказали в УГИБДД по Свердловской области Е1. Напомним, на 320-м километре трассы Пермь — Екатеринбург пьяный водитель без прав влетел в ограждение, а затем в грузовик Volvo. В результате пострадали 2 человека — пассажиры, ехавшие на заднем сиденье. Два человека пострадали: на Урале пьяный водитель без прав влетел в грузовик Volvo

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