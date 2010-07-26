В результате ДТП погибли два подростка

ДТП произошло в Первоуральске, его виновником стал водитель, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии.

По материалам дела известно, что подростки возвращались с отдыха на озере в то время, как машина врезалась в него на высокой скорости. Смерть велосипедистов была практически мгновенной.