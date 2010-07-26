В результате ДТП погибли два подростка
26 июля 2010, 05:00ПроисшествияIrinaKoshp
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В результате столкновения автомобиля ВАЗ-2108 и велосипеда погибли два брата-подростка.
ДТП произошло в Первоуральске, его виновником стал водитель, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии.
По материалам дела известно, что подростки возвращались с отдыха на озере в то время, как машина врезалась в него на высокой скорости. Смерть велосипедистов была практически мгновенной.
Виновник ДТП задержан, по материалам дела стало известно, что он уже ранее привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
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