Сбил сотрудника ГИБДД с ног: тагильчанину назначили штраф - 25 тысяч рублей

Когда инспектор ДПС увидел автомобиль Toyota, заехавший на тротуар в нарушение Правил, он потребовал, чтобы водитель съехал с пешеходной зоны и переставил свой автомобиль. Водитель в грубой форме сказал, что не будет этого делать, по причине того, что просто не хочет. Тогда инспектор попросил предъявить водительское удостоверение.

Пытаясь скрыться, водитель включил 1-ю передачу и автомобилем ударил инспектора бампером в область ног, рассказывают в МВД. На повторное законное требование предъявить документы, злоумышленник совершил второй наезд на полицейского. После этого водитель решил убежать, но полицейские, применив боевые приемы борьбы, задержали водителя.

В отделе полиции стражи порядка выяснили, что задержанный оставил дома свое водительское удостоверение.

Медики констатировали у полицейского ушиб коленного сустава и выдали лист нетрудоспособности на неделю. По словам полицейского, последствий травмы, к счастью, не было, но ему была причинена физическая боль.

Накануне состоялся суд. Мужчину судили по части 1 статьи 318 УК Российской Федерации (Применение насилия в отношении представителя власти) и наказали штрафом в 25 тысяч рублей, рассказывает заместитель прокурора Тагилстроевского района Вячеслав Касьянов. Наказание мягкое, признают в прокуратуре. Но при его вынесении учли, что водитель полностью признал свою вину, раскаялся, принёс извинения и возместил инспектору ГИБДД весь ущерб. Кроме того, смягчающими обстоятельствами стали те факты, что ранее автомобилист судим не был и у него есть двое несовершеннолетних детей.

Как считает пострадавший инспектор ГИБДД Крыгин, этой конфликтной ситуации можно было легко избежать, если бы гражданин просто выполнил законное действие сотрудника полиции о прекращении административного правонарушения –убрать автомобиль с тротуара.