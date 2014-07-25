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Сбил сотрудника ГИБДД с ног: тагильчанину назначили штраф - 25 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сбил сотрудника ГИБДД с ног: тагильчанину назначили штраф - 25 тысяч рублей

25 июля 2014, 13:10ПроисшествияCorey
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