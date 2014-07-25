Внимание! Пенсионный фонд Нижнего Тагила - о мошенниках

Злоумышленникам гораздо проще расположить к себе граждан, а в особенности пенсионеров, выдав себя за представителей государственной структуры. Чтобы не допустить совершение обмана в отношении себя и своей семьи, призываем вас следовать несложным правилам.

Если к вам постучались незнакомые граждане, представляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда, не пускайте их в свой дом или квартиру. В первую очередь, попросите такого «сотрудника Пенсионного фонда» представить служебное удостоверение.

Пенсионерам необходимо помнить, что индексации всех выплат, ежегодная корректировка пенсий для работающих пенсионеров, увеличение пенсии в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет производится автоматически. Никаких заявлений, тем более платных, от пенсионера не требуется.

Обращаем особое внимание, что сотрудники Пенсионного фонда консультации на дому не проводят. Любая работа с клиентами осуществляется только в клиентских службах Управлений Пенсионного фонда ПФР. Доставка пенсии сотрудниками Пенсионного фонда не осуществляется. Законодательство в части правил доставки пенсии в текущем году не менялось, за доставку пенсии плата с пенсионеров также не взимается.

Кроме того, в управлениях ПФР нет касс, выдачей и приемом денег Пенсионный фонд не занимается. Напоминаем, что в Нижнем Тагиле работает телефон «горячей линии» по вопросам пенсионного обеспечения – (3435) 48-12-80.