Два дома и квартира горели в Нижнем Тагиле 24 июля

Первое возгорание произошло на улице Уральский проспект, в одной из квартир многоэтажного дома.

Спасатели получили сигнал о возгорании в 18:39.

Пострадавших в результате пожара нет. Личное имущество владельцев квартиры пострадало на площади 3 кв. м. Для тушения пожара было привлечено 2 единицы пожарно-спасательной техники и 11 огнеборцев. Очаг возгорания был ликвидирован в течение десяти минут.

Через несколько минут после этого, в 21:30, поступил сигнал о возгорании одного из участков в коллективном саду. Площадь пожара составила 53 кв. м. В результате пожара были уничтожены деревянные надворные постройки, кровля, перекрытие, повреждены стены частной бани.

К тушению пожара были привлечены 3 единицы техники и 11 человек личного состава. Огонь был потушен в течение 15 минут.