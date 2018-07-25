Два дома и квартира горели в Нижнем Тагиле 24 июля

24 июля 2018 года вечером в Нижнем Тагиле произошло два пожара.
Первое возгорание произошло на улице Уральский проспект, в одной из квартир многоэтажного дома.
Спасатели получили сигнал о возгорании в 18:39.
Пострадавших в результате пожара нет. Личное имущество владельцев квартиры пострадало на площади 3 кв. м. Для тушения пожара было привлечено 2 единицы пожарно-спасательной техники и 11 огнеборцев. Очаг возгорания был ликвидирован в течение десяти минут.
Через несколько минут после этого, в 21:30, поступил сигнал о возгорании одного из участков в коллективном саду. Площадь пожара составила 53 кв. м. В результате пожара были уничтожены деревянные надворные постройки, кровля, перекрытие, повреждены стены частной бани.
К тушению пожара были привлечены 3 единицы техники и 11 человек личного состава. Огонь был потушен в течение 15 минут.
Кроме того, днем 24 июля пожар случился в поселке Евстюниха, под Нижним Тагилом. Загорелся дачный домик. Также огонь охватил деревянные надворные постройки. Площадь пожара составила 52 кв. м. 2 единицы пожарно-спасательной техники и 7 человек личного состава были привлечены для тушения пожара. Огонь потушили за 20 минут.