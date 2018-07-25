Екатеринбуржец отправится на принудительное лечение за убийство мужчины

Убийство произошло 3 февраля 2018 года. Обвиняемый познакомился с потерпевшим в одном из баров Екатеринбурга. Вскоре новые знакомые отправились в квартиру по улице Авиационная к потерпевшему, чтобы продолжить посиделки.

Во время распития алкоголя мужчины повздорили и обвиняемый несколько раз ударил хозяина квартиры в область груди, шеи и плеч. Мужчина скончался от кровопотери на месте происшествия.

В ходе расследования было установлено, что у молодого человека, зарезавшего мужчину, диагностировано тяжелое хроническое психическое расстройство. Поэтому он не может осознавать то, что он делает. Мужчина нуждается в лечении в стационарных условиях специализированного типа.