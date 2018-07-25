Екатеринбуржец отправится на принудительное лечение за убийство мужчины

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В столице Урала молодой человек, убивший своего нового знакомого, был признан невменяемым.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Убийство произошло 3 февраля 2018 года. Обвиняемый познакомился с потерпевшим в одном из баров Екатеринбурга. Вскоре новые знакомые отправились в квартиру по улице Авиационная к потерпевшему, чтобы продолжить посиделки.
Во время распития алкоголя мужчины повздорили и обвиняемый несколько раз ударил хозяина квартиры в область груди, шеи и плеч. Мужчина скончался от кровопотери на месте происшествия.
В ходе расследования было установлено, что у молодого человека, зарезавшего мужчину, диагностировано тяжелое хроническое психическое расстройство. Поэтому он не может осознавать то, что он делает. Мужчина нуждается в лечении в стационарных условиях специализированного типа.
Подсудимого приговорили к принудительным мерам медицинского характера.
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