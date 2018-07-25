«МАЗ» раздавил пенсионерке ногу на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

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24 июля в Дзержинском районе Нижнего Тагила грузовой автомобиль марки «МАЗ» сбил пожилую женщину, раздавив ей левую ногу.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Инцидент Нижний Тагил»
24 июля в 12:35 в Нижнем Тагиле произошло страшное ДТП. Водитель грузового автомобиля марки «МАЗ», двигаясь по проспекту Вагоностроителей в Дзержинском районе, допустил наезд на женщину 1946 года рождения. Большегруз сбил пенсионерку возле дома № 8 недалеко от кинотеатра «Россия», переехав и раздавив ей ногу.
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Видео: «Инцидент Нижний Тагил»
Из официальных источников стало известно, что пожилая женщина с травмами ног доставлена в Первую городскую больницу. Виновник ДТП устанавливается.
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