«МАЗ» раздавил пенсионерке ногу на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

24 июля в 12:35 в Нижнем Тагиле произошло страшное ДТП. Водитель грузового автомобиля марки «МАЗ», двигаясь по проспекту Вагоностроителей в Дзержинском районе, допустил наезд на женщину 1946 года рождения. Большегруз сбил пенсионерку возле дома № 8 недалеко от кинотеатра «Россия», переехав и раздавив ей ногу.