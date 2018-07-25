Мотоциклист пострадал в аварии на Старателе в Нижнем Тагиле

25 июля в посёлке Старатель в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Как видно из фотографии, которые сделали очевидцы, авария произошла на перекрёстке улицы Гагарина.

От столкновения у мотоцикла оторвало переднее колесо. Оно застряло в заднем бампере KIA,рассказал очевидец журналистам TagilCity.ru.