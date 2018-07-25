Мотоциклист пострадал в аварии на Старателе в Нижнем Тагиле

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В посёлке Старатель под Нижним Тагилом произошла авария с участием мотоцикла и двух автомобилей. На место ДТП прибыла бригада скорой помощи и пожарный расчёт. Водитель мотоцикла, по информации очевидцев, после столкновения лежал на проезжей части без сознания.
Сюжеты: Нижний Тагил
25 июля в посёлке Старатель в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Как видно из фотографии, которые сделали очевидцы, авария произошла на перекрёстке улицы Гагарина.
От столкновения у мотоцикла оторвало переднее колесо. Оно застряло в заднем бампере KIA,рассказал очевидец журналистам TagilCity.ru.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Также на фотографиях можно заметить повреждённый автомобиль Hyundai. Водителем мотоцикла оказалась девушка, её забрала бригада скорой помощи. О состоянии пострадавшей ничего не известно. На месте работают сотрудники дорожной полиции.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей