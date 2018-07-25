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Осужден за жестокость: екатеринбуржец дважды выбросил котов из окна
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Осужден за жестокость: екатеринбуржец дважды выбросил котов из окна

Сегодня, 07:00Происшествия
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