Осужден за жестокость: екатеринбуржец дважды выбросил котов из окна

Мужчину признали виновным в жестоком обращении с несколькими животными. Инцидент случился 22 апреля 2018 года. Молодой человек в нетрезвом состоянии находился в комнате своей матери.

На почве неприязненных отношений он задумал поиздеваться над животными Кузей и Диней, чтобы отомстить матери, которая является инвалидом 2-й группы.

Комната, откуда мужчина скинул котов, находилась на четвертом этаже. Реализовав задуманное, подсудимый попросил свою 11-летнюю дочь принести котов домой. Затем мужчина бросил Кузю и Диню из окна во второй раз. Отмечается, что дочь не знала об умысле отца.

В результате Кузя получил ссадины мордочки, а Диня – перелом таза со смещением, что сделало его инвалидом.