170 человек эвакуированы из роддома в Екатеринбурге по причине пожара

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24 июля 2018 года в 3 часа ночи произошел пожар в роддоме Городской клинической больницы №40 на улице Волгоградской города Екатеринбург.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Вечерний Екатеринбург»
Задымление началось в подвальном помещении.
По причине задымления было эвакуировано 170 человек, среди них 86 пациенток, 49 детей и 35 сотрудников.
Пациенты были размещены в соседнем здании больницы. Две роженицы, находившиеся в это время в родовом зале, были срочно перевезены в другой роддом с помощью машин реанимации.
В 5:00 все пациентки вернулись в родильный дом и находятся сейчас в одном крыле здания. В другом крыле учреждения проводятся работы по дымоудалению и проверке аппаратуры.
В результате пожара пострадавших нет.
Для тушения пожара было привлечено 3 единицы пожарно-спасательной техники и 12 огнеборцев.
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Причина задымления уточняется.
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