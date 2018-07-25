170 человек эвакуированы из роддома в Екатеринбурге по причине пожара

Задымление началось в подвальном помещении.

По причине задымления было эвакуировано 170 человек, среди них 86 пациенток, 49 детей и 35 сотрудников.

Пациенты были размещены в соседнем здании больницы. Две роженицы, находившиеся в это время в родовом зале, были срочно перевезены в другой роддом с помощью машин реанимации.

В 5:00 все пациентки вернулись в родильный дом и находятся сейчас в одном крыле здания. В другом крыле учреждения проводятся работы по дымоудалению и проверке аппаратуры.

В результате пожара пострадавших нет.

Для тушения пожара было привлечено 3 единицы пожарно-спасательной техники и 12 огнеборцев.