Рабочий погиб во время ремонта кровли в детском саду Качканара

23 июля в процессе раскатывания рубероида, во время ремонта кровли детского сада № 24 в Качканаре, рабочий поскользнулся и упал с крыши. Мужчина скончался на месте.

Прокуратура Качканара проводит проверку по факту гибели местного жителя при выполнении ремонтных работ крыши образовательного учреждения.

При рассмотрении материалов дела выяснилось, что рабочие не были официально трудоустроены в организации подрядчика и не пользовались имеющимися средствами защиты (касками и страховочными ремнями).