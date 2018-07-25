Рабочий погиб во время ремонта кровли в детском саду Качканара

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23 июля в Качканаре во время ремонта кровли детского сада № 24 погиб рабочий, соскользнув с крыши.
Источник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
23 июля в процессе раскатывания рубероида, во время ремонта кровли детского сада № 24 в Качканаре, рабочий поскользнулся и упал с крыши. Мужчина скончался на месте.
Прокуратура Качканара проводит проверку по факту гибели местного жителя при выполнении ремонтных работ крыши образовательного учреждения.
При рассмотрении материалов дела выяснилось, что рабочие не были официально трудоустроены в организации подрядчика и не пользовались имеющимися средствами защиты (касками и страховочными ремнями).
В ходе проверки прокуратура запросила документы, подтверждающие наличие гражданско-правовых отношений работников с подрядной организацией, выясняется также соблюдение техники безопасности на объекте.
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