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Рабочий погиб во время ремонта кровли в детском саду Качканара
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рабочий погиб во время ремонта кровли в детском саду Качканара

Сегодня, 16:50Происшествия
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