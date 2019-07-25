В Екатеринбурге на стройке Макаровского моста заживо сгорел рабочий
Сегодня, 11:46ПроисшествияФото: E1.RU
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В четверг, 25 июля, на строительной площадке Макаровского моста в Екатеринбурге погиб оператор крана-манипулятора. Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, водитель задел стрелой линию электропередач, из-за чего автомобиль загорелся.
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Приступить к тушению прибывшие машины спецтехники смогли только только после того, как провода были обесточены.
Площадь возгорания составила три квадратных метра. В течение трёх минут после начала пожара огонь был ликвидирован,сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова.
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