В Нижнем Тагиле утонули два подростка 13 лет
Сегодня, 17:07ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
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В Нижнем Тагиле двое подростков 13 лет, предположительно, двоюродные братья, утонули в техническом водоеме в ВГОК, сообщил Центр защиты населения. Во время купания один из них стал тонуть и попросил о помощи, поскольку не умел плавать, а второй начал его спасать.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
Одного достали подростки, которые отдыхали недалеко, а второго, с глубины 3,5 метра, достали водолазы МБУ Центр защиты населения.
Центр защиты населения просит родителей интересоваться, где проводят время их дети, а также напоминает, что купаться в непроверенных местах опасно, тем более без сопровождения взрослых.
Впереди теплые выходные. Не хотелось бы их испортить плохими новостями,добавил руководитель Цента защиты населения Сергей Копёркин.
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