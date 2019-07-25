В Нижнем Тагиле утонули два подростка 13 лет

Одного достали подростки, которые отдыхали недалеко, а второго, с глубины 3,5 метра, достали водолазы МБУ Центр защиты населения.

Центр защиты населения просит родителей интересоваться, где проводят время их дети, а также напоминает, что купаться в непроверенных местах опасно, тем более без сопровождения взрослых.