В сети появилось видео столкновения мотоцикла с автомобилем в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:27ПроисшествияФото: скриншот из видео "Сети Тагила"
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В интернете появилось видеозапись аварии с участием мотоцикла BMW и автомобиля Nissan, которая произошла вечером 24 июля на Гальянке. Согласно записи, водитель Nissan выехал на дорогу, в результате чего мотоцикл врезался в машину.
Сюжеты: Нижний Тагил
На кадрах с камер «Сетей Тагила» видно, как мотоциклист движется по Уральскому проспекту со стороны Лисьей горы. В этот момент иномарка выезжала из дворовой территории дома № 54. Водитель автомобиля выехал на дорогу, в результате чего мотоцикл врезался в машину.
Видео
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Видео: канал "Сети Тагила" на youtube
По данным группы ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил», 26-летний мотоциклист госпитализирован с тяжёлой черепно-мозговой травмой.
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