В сети появилось видео столкновения мотоцикла с автомобилем в Нижнем Тагиле

На кадрах с камер «Сетей Тагила» видно, как мотоциклист движется по Уральскому проспекту со стороны Лисьей горы. В этот момент иномарка выезжала из дворовой территории дома № 54. Водитель автомобиля выехал на дорогу, в результате чего мотоцикл врезался в машину.