Было подозрение на COVID-19: в Екатеринбурге умер тренер чемпиона по боксу Беспутина
Сегодня, 17:53ПроисшествияФото: Свердловская областная федерация бокса
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В Екатеринбурге скончался уральский тренер по боксу Александр Николаев. Его положили в больницу с подозрением на коронавирус, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Сначала Николаев попал в больницу Каменска-Уральского, затем его перевели в Екатеринбург.
Александр Николаев руководил спортивно-дворовым клубом «Гонг», к открытию готовится школа бокса «Гонг победы», которая также является проектом тренера. Одним из знаменитых воспитанников Николаева является боксёр Александр Беспутин, который в 2019 году завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.
Напомним, вчера стало известно, что в больницу попал уральский писатель Владислав Крапивин. Ранее от коронавируса скончался министр АПК Свердловской области Дмитрий Дегтярев. Прощание с ним прошло сегодня.
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