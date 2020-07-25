Было подозрение на COVID-19: в Екатеринбурге умер тренер чемпиона по боксу Беспутина

Сначала Николаев попал в больницу Каменска-Уральского, затем его перевели в Екатеринбург.

Александр Николаев руководил спортивно-дворовым клубом «Гонг», к открытию готовится школа бокса «Гонг победы», которая также является проектом тренера. Одним из знаменитых воспитанников Николаева является боксёр Александр Беспутин, который в 2019 году завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.