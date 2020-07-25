На трассе под Нижним Тагилом с ехавшего тягача упал экскаватор
Сегодня, 19:30ПроисшествияФото: РИА «Новости»
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На трассе под Нижним Тагилом с тягача упал экскаватор, из-за чего осложнилось движение транспорта, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам очевидцев, инцидент произошел на трассе Екатеринбург — Серов в районе Леневки. Тягач ехал в сторону Нижнего Тагила. Когда водитель пытался перестроиться в другой ряд, но экскаватор не удержался и упал.
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В отделе пропаганды ГИБДД пояснили, что тягач перегородил одну полосу, пострадавших в ДТП нет.
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