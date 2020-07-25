В Екатеринбурге розыгрыш с похищением привел к мобилизации всей городской полиции

Днем 24 июля в правоохранительные органы поступило сообщение, что на улице Родонитовая произошло похищение. Несколько молодых людей надели силой затолкнули девушку в багажное отделение машины и уехали в неизвестном направлении. По сообщению о возможном похищении были организованы следственные мероприятия.

После того, как сообщение поступило следователям СКР, они совместно с оперативниками полиции были организованы на начальные проверочные мероприятия на месте происшествия. В результате было установлено, что сообщение оказалось розыгрышем.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов в короткие сроки смогли установить автомобиль, на котором якобы произошло похищение, а в результате патрулирования улиц была найдена сама машина. После этого нашли самих участников розыгрыша.

Об их возможном наказании не сообщается.