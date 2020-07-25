В Екатеринбурге розыгрыш с похищением привел к мобилизации всей городской полиции
В Екатеринбурге трое молодых людей решили разыграть свою подругу, похитив ее. Шутка привела к мобилизации всей полиции города, которая отправилась на поиски девушки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
Днем 24 июля в правоохранительные органы поступило сообщение, что на улице Родонитовая произошло похищение. Несколько молодых людей надели силой затолкнули девушку в багажное отделение машины и уехали в неизвестном направлении. По сообщению о возможном похищении были организованы следственные мероприятия.
После того, как сообщение поступило следователям СКР, они совместно с оперативниками полиции были организованы на начальные проверочные мероприятия на месте происшествия. В результате было установлено, что сообщение оказалось розыгрышем.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов в короткие сроки смогли установить автомобиль, на котором якобы произошло похищение, а в результате патрулирования улиц была найдена сама машина. После этого нашли самих участников розыгрыша.
Об их возможном наказании не сообщается.
В начале июля в центре Екатеринбурга неизвестные в масках похитили мужчину на улице Шейнкмана и увезли в неизвестном направлении. Мужчина впоследствии был найден живым. Предполагается, что похищенный владеет земельным участком, рядом с которым «Атомстройкомплекс» ведет строительство. По одной из версий, он не захотел продавать его.