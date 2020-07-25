В Екатеринбурге задержали участников пикета в поддержку жителей Хабаровска
Сегодня, 19:19ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге на площади 1905 года правоохранители задержали четверых человек, вышедших на пикет в поддержку жителей Хабаровска и губернатора Сергея Фургала. Об этом на своей странице в Facebook написал координатор «Открытой России» в Екатеринбурге Владислав Постников.
Сюжеты: Екатеринбург
Задержанных доставили в ОП №9. Причины задержания неизвестны.
Напомним, что в Хабаровске проходят акции протеста против задержания бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств. 20 июля президент отправил Фургала в отставку, сам задержанный не признал свою вину. Жители Хабаровска протестуют с 11 июля.
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