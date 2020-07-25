В Екатеринбурге задержали участников пикета в поддержку жителей Хабаровска

Напомним, что в Хабаровске проходят акции протеста против задержания бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств. 20 июля президент отправил Фургала в отставку, сам задержанный не признал свою вину. Жители Хабаровска протестуют с 11 июля.