В Екатеринбурге загорелся цыганский особняк стоимостью 15 миллионов рублей

В Цыганском поселке произошло возгорание в трехэтажном доме, площадь которого составляет 632 квадратных метра. В прошлом июне этот же дом выставляли на продажу за 15 миллионов рублей. Дом дорого обставлен: балюстрады, лепнина с золотым декором, картины и скульптуры. Черный дым от пожара виден из всех районах столицы Урала.