В Екатеринбурге загорелся цыганский особняк стоимостью 15 миллионов рублей
Сегодня, 21:04ПроисшествияФото: МЧС
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В Екатеринбурге загорелся особняк в Цыганском поселке. Стоимость дома 15 миллионов рублей, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В Цыганском поселке произошло возгорание в трехэтажном доме, площадь которого составляет 632 квадратных метра. В прошлом июне этот же дом выставляли на продажу за 15 миллионов рублей. Дом дорого обставлен: балюстрады, лепнина с золотым декором, картины и скульптуры. Черный дым от пожара виден из всех районах столицы Урала.
В МЧС пояснили, что загорелась кровля особняка, пострадавших нет, пожар был локализован. В тушении пожара были задействованы девять единиц техники, 25 человек личного состава.
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