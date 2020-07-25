В Нижнем Тагиле две нетрезвые женщины бросались под колеса автомобилей

Две пьяные дамочки образовали пробку на пол часа на Новой Кушве, кидались под колеса автомобилей. У людей просто нервы не выдерживали. Почти каждый желал им «добра», рассказал TagilCity.ru Алексей.

Он также прислал видео, на котором видно, что женщина выбегает на дорогу, тормозит автомобили. Из легкового авто выходит мужчина и ругается с ней, а затем толкает на обочину. Мужчина попытался вернуться в автомобиль, но женщина снова подошла к нему. Тогда он толкнул ее во второй раз, но уже сильнее. Женщина улетела на обочину на другой стороне дороги. Однако, несмотря на это, она не унималась и продолжала приставать к водителю.

По словам Алексея, на место прибыла полиция. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что на дебоширок составлены административные протоколы.

Действительно, поступило сообщение от очевидца, женщин доставили в отдел полиции № 18, где в отношении них составили административные протоколы по ст. 20.21 (Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения — прим. ред.), рассказали TagilCity.ru в пресс-службе.