39-летний бизнесмен похитил бывшую жену в Екатеринбурге

В минувший четверг, 22 июля, 39-летний бизнесмен из Екатеринбурга похитил бывшую супругу и увез в коттеджный поселок «Георгиевские Дачи», где избивал её. По предварительным данным, поводом послужил имущественный конфликт.

Известно, что мужчина подкараулил бывшую супругу у фитнес-центра на улице Московской и, угрожая ей предметом, похожего на пистолет, посадил в свой автомобиль и увез в дом. Там он удерживал заложницу почти сутки. Причем, по словам инсайдера издания «КП-Екатеринбург», бизнесмен избивал женщину руками и утюгом. В полицию обратилась мать девушки, когда та перестала выходить на связь. Женщина пояснила, что бывший супруг мог быть причастен к исчезновению дочери. Силовики выехали на указанный адрес и с поличным задержали мужчину. Пострадавшую госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой. В настоящее время на бизнесмена заведено уголовное дело.

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