39-летний бизнесмен похитил бывшую жену в Екатеринбурге

Известно, что мужчина подкараулил бывшую супругу у фитнес-центра на улице Московской и, угрожая ей предметом, похожего на пистолет, посадил в свой автомобиль и увез в дом.
Там он удерживал заложницу почти сутки. Причем, по словам инсайдера издания «КП-Екатеринбург», бизнесмен избивал женщину руками и утюгом.
В полицию обратилась мать девушки, когда та перестала выходить на связь. Женщина пояснила, что бывший супруг мог быть причастен к исчезновению дочери. Силовики выехали на указанный адрес и с поличным задержали мужчину.
Пострадавшую госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой. В настоящее время на бизнесмена заведено уголовное дело.