Голый мужчина напугал покупателей в магазине Сысерти

Голый мужчина напугал покупателей в магазине Сысерти
Голый мужчина напугал покупателей в магазине Сысерти
Сегодня, 21:35ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Сегодня утром, 25 июля, голый мужчина в неадекватном состоянии забежал в продуктовый магазин Сысерти и сел на пол. Очевидцы сразу вызвали сотрудников полиции и скорой помощи.

Инцидент произошел в районе 10.00 на улице Карла Маркса. После звонка в дежурную часть на место прибыл наряд полиции.

Личность мужчины установили оперативно. Им оказался местный 35-летний житель, которому необходима медицинская помощь.

В присутствии отца гражданина бригада скорой помощи доставила его в Екатеринбург в одну из соответствующих клиник для оказания необходимой медицинской помощи. Оказалось, что это уже не первый раз, когда он дефилировал в общественных местах, шокируя окружающих. Его пролечат, а через некоторое время вновь случается криз,прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерию Горелых.

Напомним, что голый мужчина на берегу реки Турьи в Краснотурьинске напугал горожан тем, что он был нагишом. Его уже неоднократно просили не ходить голым, так как там часто гуляют родители с детьми. Однако он продолжает это делать.

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