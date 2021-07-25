Голый мужчина напугал покупателей в магазине Сысерти

Инцидент произошел в районе 10.00 на улице Карла Маркса. После звонка в дежурную часть на место прибыл наряд полиции.
Личность мужчины установили оперативно. Им оказался местный 35-летний житель, которому необходима медицинская помощь.
В присутствии отца гражданина бригада скорой помощи доставила его в Екатеринбург в одну из соответствующих клиник для оказания необходимой медицинской помощи. Оказалось, что это уже не первый раз, когда он дефилировал в общественных местах, шокируя окружающих. Его пролечат, а через некоторое время вновь случается криз,прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерию Горелых.
Напомним, что голый мужчина на берегу реки Турьи в Краснотурьинске напугал горожан тем, что он был нагишом. Его уже неоднократно просили не ходить голым, так как там часто гуляют родители с детьми. Однако он продолжает это делать.