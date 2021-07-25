Мужчина час ждал от «скорой» помощи возле «Урала» в Нижнем Тагиле

На скамейке рядом с остановкой «Урал» в Нижнем Тагиле мужчине стало плохо. Прохожими была вызвана бригада «скорой» помощи. После приезда «скорой», медики час стояли рядом и не оказывали никакой помощи мужчине.

Очевидцем происшествия возле остановки «Урал» в Нижнем Тагиле стала подписчица TagilCity.ru 24 июля 2021 года. В восьмом часу 24 июля на остановку автобусов возле кинотеатра «Урал» в Нижнем Тагиле подъехала «скорая», сообщает подписчица. На лавочке мужчине, видимо, стало плохо, может просто пьяный был, предположила очевидица происшествия. Врачи вышли из подъехавшей «скорой», что-то поделали и ушли в машину. С мужиком этим сидели прохожие. Врачи периодически выходили покурить,сообщает подписчица TagilCity.ru. Так автомобиль «скорой» помощи простоял около часа, не оказывая мужчине никакой помощи. Затем подъехала бригада полицейских. Сотрудники полиции походили вокруг этого мужчины и затем погрузили в «скорую», схватив под мышки и коленями протащив по асфальту человека в бессознательном состоянии, затем все уехали, рассказала очевидица событий. Фото: Подписчица TagilCity.ru Это когда говорят, что медики загружены и к ковидникам по нескольку суток едут. Час «скороя» стояла ждала,возмущается подписчица TagilCity.ru. Напомним, в двадцать раз возросла нагрузка на участковых терапевтов в городских поликлиниках Свердловской области в связи с увеличением числа заразившихся ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

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