Школьница на самокате врезалась в Nissan в центре Екатеринбурга

Школьница на самокате врезалась в Nissan в центре Екатеринбурга
Школьница на самокате врезалась в Nissan в центре Екатеринбурга
Сегодня, 20:11ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Вчера вечером, 24 июля, в Екатеринбурге на перекрёстке улиц 8 Марта – Ленина, 15-летняя школьница пересекала проезжую часть на красный сигнал светофора и попала в аварию.

По предварительным данным, водитель иномарки не заметил подростка на самокате до момента столкновения, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

У девочки медики диагностировали ушиб бедра, и госпитализация ей не потребовалась.

Сама школьница рассказала сотрудникам ДПС о том, что хотела проскочить и не увидела, что в крайнем правом ряду машины поворачивали на зеленую стрелку.

Напомним, что 80-летняя пенсионерка, управляя Hyundai, допустила наезд на 7-летнего мальчика на самокате, пересекающего дорогу по «зебре» в Заречном. В результате ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также многочисленные ушибы.

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Екатеринбург
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