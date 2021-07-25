Школьница на самокате врезалась в Nissan в центре Екатеринбурга

По предварительным данным, водитель иномарки не заметил подростка на самокате до момента столкновения, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.
У девочки медики диагностировали ушиб бедра, и госпитализация ей не потребовалась.
Сама школьница рассказала сотрудникам ДПС о том, что хотела проскочить и не увидела, что в крайнем правом ряду машины поворачивали на зеленую стрелку.
Напомним, что 80-летняя пенсионерка, управляя Hyundai, допустила наезд на 7-летнего мальчика на самокате, пересекающего дорогу по «зебре» в Заречном. В результате ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также многочисленные ушибы.