Следователи задержали подозреваемого в гибели амурского министра

В настоящее время он доставлен на допрос в следственный комитет. Об этом сообщается на сайте ведомства. СК опубликовали кадры допроса подозреваемого.
По факту смерти министра возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
В настоящее время по подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина, следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается,сообщили в СУ СКР по Амурской области о задержании подозреваемого.
Напомним, что трагедия произошла 17 июля на турбазе в Благовещенске. К супруге Курдюкова начал приставать, предположительно мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин. В ходе конфликта чиновник получил травму голову и потерял сознание. 24 июля министр скончался, несмотря на усилия медиков.