Свердловчанин разбился насмерть при падении дельтаплана в Башкирии

Трагедия произошла в 09.40 мск в пяти километрах от села Старобайрамгулово на горе Кумас. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Прибывшие на место медики попытались спасти пострадавшего, но он скончался через час – в 10.40 мск.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что из-за крушения мотопараплана под Первоуральском вечером 29 мая пострадали двое свердловчан, один из них в коме. Летательный аппарат изъяли сотрудники полиции.