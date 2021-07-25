Свердловчанин разбился насмерть при падении дельтаплана в Башкирии

Сегодня утром, 25 июля, в Башкирии в Учалинском районе разбился пилот дельтаплана без мотора. Известно, что погибший – житель Екатеринбурга.

Трагедия произошла в 09.40 мск в пяти километрах от села Старобайрамгулово на горе Кумас. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Прибывшие на место медики попытались спасти пострадавшего, но он скончался через час – в 10.40 мск. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Напомним, что из-за крушения мотопараплана под Первоуральском вечером 29 мая пострадали двое свердловчан, один из них в коме. Летательный аппарат изъяли сотрудники полиции. Рухнул параплан с двумя уральцами на борту под Первоуральском

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