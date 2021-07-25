В ДТП с «Газелью» на ЕКАД пострадали три человека

«Газель», направлялась в сторону Берёзовского и по непонятным причинам выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-2104. Его в свою очередь отбросило на ехавшую рядом «Хонду».
В ДТП пострадали три человека – водитель «Газели», два пассажира отечественной легковушки. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».
Как отмечают очевидцы трагедии, женщину пришлось вызволять из смятой машины с помощью специнструмента. Когда спасатели её достали – она была в бессознательном состоянии.
В настоящее время сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.