В ДТП с «Газелью» на ЕКАД пострадали три человека

В ДТП с «Газелью» на ЕКАД пострадали три человека
В ДТП с «Газелью» на ЕКАД пострадали три человека
Сегодня, 18:31ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Вчера вечером, 24 июля, в районе 12-го километра Екатеринбургской кольцевой дороги произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Авария случилась в районе 19.30.

«Газель», направлялась в сторону Берёзовского и по непонятным причинам выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-2104. Его в свою очередь отбросило на ехавшую рядом «Хонду».

В ДТП пострадали три человека – водитель «Газели», два пассажира отечественной легковушки. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Как отмечают очевидцы трагедии, женщину пришлось вызволять из смятой машины с помощью специнструмента. Когда спасатели её достали – она была в бессознательном состоянии.

В настоящее время сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сюжеты:
Екатеринбург
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