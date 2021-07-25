Житель Двуреченска посмертно был признан виновным в ДТП на уральской трассе

Житель Двуреченска посмертно был признан виновным в ДТП на уральской трассе
Житель Двуреченска посмертно был признан виновным в ДТП на уральской трассе
Сегодня, 16:52ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В Белоярском районном суде завершили рассмотрение уголовного дела погибшего 32-летнего жителя Двуреченска Николая Батяркина, который обвинялся за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Посмертно был признан виновным в аварии, которая произошла 28 февраля 2020 года на 8-м километре дороги Глубокое — Бобровский Свердловской области, 32-летний житель Двуреченска Николай Батяркин, сообщает Е1. В Белоярском районном суде завершили рассмотрение уголовного дела погибшего.

Николай не выжил в аварии, виновником которой его назначили. Вместе с ним в столкновении ВАЗ-2112 и Ford Focus погибли четверо его друзей. Второй участник столкновения, 51-летний водитель Ford Focus Владислав Темников и другие погибшие молодые люди, были признаны по делу потерпевшими.

Родственники Батяркина и других погибших молодых людей в ходе судебного процесса пытались доказать, что именно Владислав Темников виновен в трагедии. Известно, что в момент аварии мужчина был пьян за рулем своего Ford Focus. Выводы экспертов оказались не на стороне Николая Батяркина, они признали, что именно водитель ВАЗа был виновен в аварии.

Родственники Батяркина намерены подать апелляцию в Свердловский областной суд.

Напомним, уголовное дело 32-летнего водителя из Двуреченска Николая Батяркина, который погиб в ДТП, начали рассматривать в Белоярском районном суде в феврале текущего года.

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