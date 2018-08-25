76-летний пенсионер пропал в Свердловской области

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23 августа между станциями Будка и Сагра в Свердловской области пропал 76-летний Сабирянов Мансур Шакирович.
Приметы пропавшего мужчины: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, короткая стрижка, карие глаза. Из особых примет: на мужчине были очки.
Был одет в куртку цвета хаки, камуфляжные брюки, темно-синюю кепку и резиновые сапоги. С собой был рюкзак.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сабирянова Мансура Шакировича, просьба позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска Ольге по телефону 8-908-917-02-99.
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