76-летний пенсионер пропал в Свердловской области

Приметы пропавшего мужчины: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, короткая стрижка, карие глаза. Из особых примет: на мужчине были очки.

Был одет в куртку цвета хаки, камуфляжные брюки, темно-синюю кепку и резиновые сапоги. С собой был рюкзак.