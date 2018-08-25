ГАЗель столкнулась с иномаркой на развязке улиц Серова-Циолковского в Нижнем Тагиле
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14 августа в 06.20 на перекрестке с круговым движением улиц Серова-Циолковского в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием ГАЗели и иномарки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как видно на кадрах видео с городских камер наблюдения, ГАЗель, двигаясь по левому ряду, подрезала иномарку, не дав ей повернуть на перекресток с круговым движением.
Видео
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Видео: «Сети Тагила»
В результате этого между автомобилями произошло столкновение. Информации о пострадавших нет.
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