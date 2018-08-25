Грабители в Сочи похитили у мужчины сумку с 30 млн рублей

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Днем 24 августа в Сочи двое неизвестных подошли к сидящему в автомобиле мужчине и угрожая похитили у него сумку с 30 млн рублей.
Потерпевший находился в своем автомобиле, когда к нему подошли двое мужчин и, угрожая оружием, похитили из машины сумку с 30 млн рублей.
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После этого злоумышленники скрылись на автомобиле Kia Rio белого цвета. После происшествия в городе был введен план «Перехват», сообщает «Новая Кубань».
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