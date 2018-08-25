Лжегазовик из Нижнего Тагила обворовывал пенсионеров в Перми

Среди подозреваемых фигурируют трое жителей Пермского края, один – из Саратовской области и один – из Нижнего Тагила.

По предварительной версии, молодые люди возрастом от 21 до 37 лет под видом работников газовой службы оказывались в квартирах пенсионеров. Затем злоумышленники похищали деньги и ценные вещи. В некоторых случаях сумма ущерба достигает 250 тысяч рублей.

Сотрудниками правоохранительных органов был проведен обыск подозреваемых, в ходе которого были изъяты поддельные удостоверения сотрудников газовой и социальных служб.

Подозреваемым предъявили обвинение за кражу и мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере.

22-летний местный житель заключил досудебное соглашение, его дело рассмотрят в особом порядке.