Рок-музыкант погиб в аварии в Богдановиче

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25 августа 2018 года в 6.15 в Богдановиче на улице Кунавина произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб президент местного рок-клуба «Реактор».
Источник: E1.RU
Автомобиль Mercedes, пассажиром которого был музыкант Алексей Мастерских, двигался на высокой скорости. Водитель легкового автомобиля пытался избежать столкновения с грузовиком и слетел с дороги. В результате машина перевернулась.
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Видео: E1.ru
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39-летнего мужчину, находившегося за рулем Mercedes, доставили в местную городскую больницу.
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