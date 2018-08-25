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Рок-музыкант погиб в аварии в Богдановиче
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рок-музыкант погиб в аварии в Богдановиче

Сегодня, 18:00Происшествия
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