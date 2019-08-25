На трассе в Свердловской области в ДТП погиб 22-летний парень

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Авария произошла вечером 25 августа на 12-м километре региональной автодороги подъезд к с. Хромцово — с. Кочневское — с. Бруснятское, сообщает E1.
По данным дорожной полиции, 22-летний водитель ВАЗ-2112 ехал со стороны села Кочневское в Хромцовое и не справился с управлением на дороге. В результате машина съехала вправо, в кювет, и перевернулась. Водитель погиб на месте.
Наличие алкоголя в крови на момент ДТП будет установлено после судебно-медицинского исследования. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа,отметили в ГИБДД.
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Ранее, в уральской столице лихач на иномарке протаранил четыре автомобиля. Проверка на алкоголь показала, что водитель был трезв, но поведение его было странным — мужчина подпрыгивал, дёргался и даже несколько раз уснул.
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