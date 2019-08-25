На трассе в Свердловской области в ДТП погиб 22-летний парень

По данным дорожной полиции, 22-летний водитель ВАЗ-2112 ехал со стороны села Кочневское в Хромцовое и не справился с управлением на дороге. В результате машина съехала вправо, в кювет, и перевернулась. Водитель погиб на месте.

Наличие алкоголя в крови на момент ДТП будет установлено после судебно-медицинского исследования. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа,отметили в ГИБДД.