Под Алапаевском третьи сутки ищут пропавшую в лесу пенсионерку
Сегодня, 10:43ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
80-летняя жительница села Коптелова Галина Комарова ушла в лес 23 августа около 11.00. До сих пор её местоположение не установлено, сообщается на сайте ГУ МВД по Свердловской области.
Сюжеты: Алапаевск
В лес женщина ушла за грибами и ягодами, однако вечером домой не вернулась. Сын пенсионерки побывал разыскать её самостоятельно, но не смог. Тогда родственники обратились в полицию.
В настоящее время проводят оперативно-поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей пенсионерки. В розыске принимают участие также местные жители,сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.
Приметы разыскиваемой Галины Комаровой: рост 170 см, глаза карие, волосы седые, горбится, плохо передвигается. Была одета в костюм защитного цвета, на ногах сапоги синего цвета.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом по телефонам: 8(34346)3-42-25 или 02.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей