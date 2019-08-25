Под Алапаевском третьи сутки ищут пропавшую в лесу пенсионерку

В лес женщина ушла за грибами и ягодами, однако вечером домой не вернулась. Сын пенсионерки побывал разыскать её самостоятельно, но не смог. Тогда родственники обратились в полицию.

В настоящее время проводят оперативно-поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей пенсионерки. В розыске принимают участие также местные жители,сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Приметы разыскиваемой Галины Комаровой: рост 170 см, глаза карие, волосы седые, горбится, плохо передвигается. Была одета в костюм защитного цвета, на ногах сапоги синего цвета.