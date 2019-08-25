В Екатеринбурге 95-летняя пенсионерка погибла под колёсами поезда

По предварительным данным, пожилая женщина переходила пути перед пассажирским поездом сообщением Нижневартовск — Пенза. Машинист поезда подавал сигналы и применил экстренное торможение, однако из-за близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.