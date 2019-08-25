В Екатеринбурге 95-летняя пенсионерка погибла под колёсами поезда
Сегодня, 22:26ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Инцидент произошёл днём 25 августа в районе остановочного пункта железной дороги «Первомайская». О произошедшем транспортной полиции стало известно от билетного кассира, сообщает E1.
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По предварительным данным, пожилая женщина переходила пути перед пассажирским поездом сообщением Нижневартовск — Пенза. Машинист поезда подавал сигналы и применил экстренное торможение, однако из-за близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
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По факту трагедии организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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