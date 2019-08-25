В Екатеринбурге эвакуировали 36 человек из-за пожара в ювелирной мастерской
Сегодня, 14:21ПроисшествияФото: «Инцидент Екатеринбург»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ночь на 25 августа 36 жителей дома на улице Ильича в Екатеринбурге были эвакуированы из-за пожара в ювелирной мастерской, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщение о возгорании поступило около пяти утра. Спасатели экстренно вывели из дома 36 человек, в том числе 12 детей.
В тушении огня были задействованы семь единиц техники и 26 человек личного состава. Возгорание удалось потушить в 6.12.
В ювелирной мастерской повреждены оборудование, внутренняя отделка стен и межэтажное перекрытие.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей