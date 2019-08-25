В Екатеринбурге лихач на Toyota протаранил четыре автомобиля

Лихач врезал в два автомобиля марки Mitsubishi и два — Renault. Очевидцы рассказали, что при проверке на алкоголь водитель оказался трезв. Однако поведение его было странным – мужчина подпрыгивал, дёргался и даже несколько раз уснул.

В ГИБДД отметили, что в ДТП никто не пострадал.