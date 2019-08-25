В Екатеринбурге лихач на Toyota протаранил четыре автомобиля

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Вечером 24 августа в Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной водитель Toyota протаранил четыре иномарки. Очевидцы сообщают, что он был пьян, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Лихач врезал в два автомобиля марки Mitsubishi и два — Renault. Очевидцы рассказали, что при проверке на алкоголь водитель оказался трезв. Однако поведение его было странным – мужчина подпрыгивал, дёргался и даже несколько раз уснул.
В ГИБДД отметили, что в ДТП никто не пострадал.
Также свидетели аварии отмечают схожесть этого ДТП с ДТП, которое произошло 4 августа на улице Малышева. Тогда водитель Kia Rio не справился с управлением и протаранил четыре машины, в результате чего погибли два человека.
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