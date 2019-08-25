В Екатеринбурге пять человек пострадали в массовом ДТП

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Авария произошла вечером 25 августа Недалеко от ТРЦ «Мега» на Объездной со стороны Чусовского тракта. По информации очевидцев, столкнулись не менее четырёх машин, есть пострадавшие, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
На данный момент неизвестно точное количество попавших в аварию машин и их марки. Очевидцы сообщают, что как минимум пять человек пострадали, среди них есть ребёнок. На месте присутствуют спасатели, полицейские и медики. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу пообещали сообщить обстоятельства ДТП позднее.
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В результате аварии, образовалась пробка, автомобили образовали затор на Объездной. По информации сервиса «Яндекс Пробки» проблемы с движением сохраняются к моменту публикации данного материала.
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