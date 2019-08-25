В Екатеринбурге пять человек пострадали в массовом ДТП

На данный момент неизвестно точное количество попавших в аварию машин и их марки. Очевидцы сообщают, что как минимум пять человек пострадали, среди них есть ребёнок. На месте присутствуют спасатели, полицейские и медики. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу пообещали сообщить обстоятельства ДТП позднее.