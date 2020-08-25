На Урале мужчина обстрелял из винчестера своего знакомого и его дочь

Инцидент произошел возле частного дома на улице Пионерская в посёлке Сабик. 24 августа подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил в мужчину и его 14-летнюю дочь. Пострадавшие получили множественные огнестрельные ранения в области головы, туловища и рук.