Свердловчанина осудили за убийство двухлетней девочки из-за пролитого спирта

42-летний житель Ирбита был осужден за убийство двухлетней девочки из-за пролитого спиртного, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В марте 2019 года осужденный остался в квартире своей сожительницы, которая ушла на работу, с её внуками: девочкой двух лет и ее трехлетним братом. Девочка случайно опрокинула кружку, в которую он налил спиртосодержащую жидкость. Рассвирепевший мужчина нанес ей 19 ударов ножом на глазах у брата. По словам прокуратуры, в ходе следствия было проведено более 30 экспертиз и установлено, что всего девочке было нанесено 47 ударов кухонным ножом, что причинило ей сильные страдания. Кроме того, мужчина 15 раз ударил ее о выступающие части холодильника. Подозреваемый сам вызвал полицию, но вину свою не признал, а обвинил в преступлении отца девочки. Суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того мужчина должен будет выплатить 74 тысячи судебных издержек. Напомним, что накануне был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве годовалого ребенка из-за отказа есть из бутылочки. В Нижнем Тагиле суд арестовал пекаря, обвиняемого в убийстве младенца

