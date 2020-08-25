Свердловчанина осудили за убийство двухлетней девочки из-за пролитого спирта

Свердловчанина осудили за убийство двухлетней девочки из-за пролитого спирта

Сегодня, 17:06ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
42-летний житель Ирбита был осужден за убийство двухлетней девочки из-за пролитого спиртного, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В марте 2019 года осужденный остался в квартире своей сожительницы, которая ушла на работу, с её внуками: девочкой двух лет и ее трехлетним братом.

Девочка случайно опрокинула кружку, в которую он налил спиртосодержащую жидкость. Рассвирепевший мужчина нанес ей 19 ударов ножом на глазах у брата.

По словам прокуратуры, в ходе следствия было проведено более 30 экспертиз и установлено, что всего девочке было нанесено 47 ударов кухонным ножом, что причинило ей сильные страдания. Кроме того, мужчина 15 раз ударил ее о выступающие части холодильника.

Подозреваемый сам вызвал полицию, но вину свою не признал, а обвинил в преступлении отца девочки.

Суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того мужчина должен будет выплатить 74 тысячи судебных издержек.

Напомним, что накануне был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве годовалого ребенка из-за отказа есть из бутылочки.

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