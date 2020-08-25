Свердловчанина подозревают в убийстве одногруппницы топором из-за больших долгов

В отношении молодого человека возбуждено головное дело по статье «Убийство из корыстных побуждений». За это ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Убийство произошло 21 августа. Тело девушки было найдено в одной из квартир города. Как показала экспертиза, она скончалась от рубленых ран головы и шеи.
Практически сразу силовиками был задержан возможный убийца. Он признал свою вину. Погибшая оказалась его одногруппницей. Мужчина знал, что она собралась приобрести автомобиль, для чего получила в банке кредит. А ему средства нужны были из-за большого количества долгов по кредитам. Мужчина решил убить знакомую и забрать деньги себе.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный специально приобрел в магазине топор. Девушка открыла двери и пустила мужчину в квартиру. Как только она повернулась к нему спиной, подозреваемый нанес удары.
Из квартиры пострадавшей мужчина забрал ноутубк, телефон и банковскую карту, с которой впоследствии снял 230 тысяч рублей.
Валерий Горелых отметил, чтобы снять средства с похищенной банковской карты, мужчина надевал одежду погибшей, чтобы сыщики думали, что средства она снимала сама. Часть похищенных средств мужчина потратил на погашение долгов.
Как сообщили в СК по Свердловской области, следователями были допрошены свидетели, а также назначены экспертизы. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство о заключении мужчины под стражу.
Ранее Свердловским областным судом был вынесен приговор уральцу, который убил двухлетнюю девочку из-за того, что она разлила спирт.