Свердловчанина подозревают в убийстве одногруппницы топором из-за больших долгов

В Красноуфимске был задержан местный житель. Его подозревают в убийстве одногруппницы топором, сообщает «Комсомольская правда».

В отношении молодого человека возбуждено головное дело по статье «Убийство из корыстных побуждений». За это ему грозит до 20 лет тюрьмы. Убийство произошло 21 августа. Тело девушки было найдено в одной из квартир города. Как показала экспертиза, она скончалась от рубленых ран головы и шеи. Практически сразу силовиками был задержан возможный убийца. Он признал свою вину. Погибшая оказалась его одногруппницей. Мужчина знал, что она собралась приобрести автомобиль, для чего получила в банке кредит. А ему средства нужны были из-за большого количества долгов по кредитам. Мужчина решил убить знакомую и забрать деньги себе. По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный специально приобрел в магазине топор. Девушка открыла двери и пустила мужчину в квартиру. Как только она повернулась к нему спиной, подозреваемый нанес удары. Из квартиры пострадавшей мужчина забрал ноутубк, телефон и банковскую карту, с которой впоследствии снял 230 тысяч рублей. Валерий Горелых отметил, чтобы снять средства с похищенной банковской карты, мужчина надевал одежду погибшей, чтобы сыщики думали, что средства она снимала сама. Часть похищенных средств мужчина потратил на погашение долгов. Как сообщили в СК по Свердловской области, следователями были допрошены свидетели, а также назначены экспертизы. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство о заключении мужчины под стражу. Ранее Свердловским областным судом был вынесен приговор уральцу, который убил двухлетнюю девочку из-за того, что она разлила спирт. Свердловчанина осудили за убийство двухлетней девочки из-за пролитого спирта

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter