Тагильчанке грозит до шести лет тюрьмы за перевод денег с карты бабушки через iPhone

Тагильчанке грозит до шести лет тюрьмы за перевод денег с карты бабушки через iPhone

Сегодня, 12:24ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 28-летняя местная жительница, обвиняемая в краже средств с банковского счета своей бабушки, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на прокуратуру Пригородного района.

71-летняя пенсионерка открыла счет в Сбербанке, чтобы откладывать средства.

Ее внучка узнала об этом и решила воспользоваться средствами. Она переписала данные карты и ввела их в мобильном банке на Iphone. Это позволило ей получить доступ к счетам.

За два месяца внучка похитила 54 тысячи рублей.

Бабушка заметила пропажу и обратилась к правоохранителям.

Средства подозреваемая тратила по своему усмотрению.

Отмечается, что женщина состоит на учете у нарколога, а потому, возможно, средства были потрачены на приобретение запрещенных веществ.

Свою вину подозреваемая признала. Уголовное дело было направлено в суд на рассмотрение. Тагильчанке грозит до шести лет лишения свободы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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