В Екатеринбурге Lamborghini с «красивыми» номерами столкнулась со Skoda Rapid

В Екатеринбурге Lamborghini с «красивыми» номерами столкнулась со Skoda Rapid

Сегодня, 08:31ПроисшествияФото: E1.ru
В Екатеринбурге накануне вечером Lamborghini с красивым номером столкнулось со Skoda Rapid. Удар пришелся на водительское сиденье, сообщает E1.

Как сообщили изданию в ГИБДД, водитель «Шкоды» двигался со стороны Московского тракта по дублеру улицы Металлургов в сторону улицы Викулова. Во время поворота налево в нарушение дорожной разметки он допустил столкновение с Lamborghini, который ехал в попутном направлении по полосе встречного движения.

В результате аварии водитель Skoda Rapid попал в больницу с сотрясением головного мозга.

Вчера утром на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате водитель одного из автомобилей была госпитализирована в городскую больницу № 2 с травмой шеи и ушибом колена. Ее 37-летняя пассажирка получила перелом грудины.

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Екатеринбург
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