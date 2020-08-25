В Нижнем Тагиле мужчина украл велосипед и газонокосилку у соседки по саду

В Нижнем Тагиле мужчина украл велосипед и газонокосилку у соседки по саду

Сегодня, 20:47ПроисшествияPhoto: МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле полицейские задержали мужчин, подозреваемых в краже имущества из садового домика, сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В полицию обратилась тагильчанка, которая после возвращения на дачу, обнаружила пропажу велосипеда, газонокосилки и других электроинструментов. Приехав на свой приусадебный участок, женщина увидела, что забор был отогнут, а дверь в хозяйственную постройку открыта. Общая сумма ущерба составила 60 000 рублей.

Внимание правоохранителей привлек 44-летний мужчина, живший по соседству. Год назад он вышел из тюрьмы и находился под административным надзором. Наказание мужчина отбывал за кражу. К дому соседа вели следы волочения похищенного.

Во время допроса мужчина признался в содеянном. Он сфотографировал украденное на телефон, чтобы потом продать его.

Он рассказал, что воспользовался невнимательностью соседки, в очередной раз оставившей открытым подсобное помещение и в ночное время вместе с 34-летним приятелем, безработным и ранее судимым за аналогичные преступления, вывез краденое имущество от своего дома на такси, рассказали в МВД.

Часть вещей вернули хозяйке. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением».

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