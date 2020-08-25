В Нижнем Тагиле мужчина украл велосипед и газонокосилку у соседки по саду

Он рассказал, что воспользовался невнимательностью соседки, в очередной раз оставившей открытым подсобное помещение и в ночное время вместе с 34-летним приятелем, безработным и ранее судимым за аналогичные преступления, вывез краденое имущество от своего дома на такси, рассказали в МВД.