Дочь настаивала на пансионате: 93-летний пенсионер покончил с собой в Екатеринбурге

Покончил жизнь самоубийством 93-летний пенсионер в Екатеринбурге. Это произошло в одной из квартир на улице Викулова.

Погибший проживал там вместе с дочерью и 29-летним внуком, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник. За пенсионером, по словам источника, требовался уход. Поэтому было решено провести семейный совет. Во время него дочь настаивала на пансионате для престарелых, а пенсионер был против. 25 августа пенсионер, находясь в своем доме, совершил суицид. Материалы по делу в ближайшее время будут из полиции переданы СК. Напомним, 7 августа в Туринском районе 28-летний мужчина покончил с собой, находясь в камере отделения полиции. 28-летний мужчина покончил с собой в отделе полиции Туринского района

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