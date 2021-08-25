Лесной пожар на горе Качканар локализован

Лесной пожар на горе Качканар локализован
Лесной пожар на горе Качканар локализован
Сегодня, 18:14ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Пожар площадью в 137 гектаров на горе Качканар удалось локализовать спасателям. Угрозы населенным пунктам нет.

Никакой угрозы населённым пунктам нет. Ситуация полностью контролируема. Пожар низовой, сам посёлок окопан бульдозерами. Сил и средств для тушения хватает, рассказал редакции TagilCity.ry глава Нижней Туры Алексей Стасёнок.

Он отметил, что в помощь МЧС работает техника предприятий: автоцистерны, тягачи, трактор, бульдозеры и так далее. Территория задымлена, но за состоянием воздуха следят профильные ведомства.

Площадь пожара составляет 23 гектара, работает 18 человек и шесть единиц техники. Угрозы населенному пункту нет. Деревня полностью опахана, пожар ползет в гору. Локализация осложняется гористой местностью, непроходимой для техники, поэтому работают вручную, пояснил мэр.

Напомним, из-за пожара на горе Качканар эвакуировали людей из посёлка Верхний Ис.

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