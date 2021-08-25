Свердловчан предупредили о грозах, пожарах и аномальной жаре

Свердловчан предупредили о грозах, пожарах и аномальной жаре
Свердловчан предупредили о грозах, пожарах и аномальной жаре
Вчера, 23:59ПроисшествияФото: pxhere.com
МЧС по Свердловской области распространило сразу три предупреждения о неблагоприятных погодных условиях. Согласно прогнозам синоптиков, жителей региона ждут грозы, мощные ливни, град и аномальная жара.

Спасатели объявили также, что с 25 по 28 августа в регионе сохранится высокая вероятность возникновения пожаров 4 и 5 класса опасности. Кроме того, наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей, сообщает КП-Екатеринбург со ссылкой на официальный сайт Уралгидрометцентра.

В ближайшие дни синоптики обещают аномальную жару — в некоторых местах температура достигнет +36… +38 °С, что выше климатической нормы на 7 °С. Также с 25 по 26 августа прогнозируются грозы, ливни и град, при этом ветер может достигать 25 метров в секунду. А еще с 23 до 26 августа по области отмечаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности для рассеивания вредных примесей в воздухе.

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