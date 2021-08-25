Свердловчан предупредили о грозах, пожарах и аномальной жаре

В ближайшие дни синоптики обещают аномальную жару — в некоторых местах температура достигнет +36… +38 °С, что выше климатической нормы на 7 °С. Также с 25 по 26 августа прогнозируются грозы, ливни и град, при этом ветер может достигать 25 метров в секунду. А еще с 23 до 26 августа по области отмечаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности для рассеивания вредных примесей в воздухе.