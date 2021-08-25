Выжившая в ДТП под Саратовом дочь чиновницы доставлена в больницу Екатеринбурга

Самолет Ан-2, на борту которого находилась 3-летняя Алена, приземлился на аэродроме Логиново в Екатеринбурге. Девочка — единственная выжавшая в ДТП под Саратовом. На борту вместе с ней были врачи.

Сразу после приземления ребенка забрала бригада территориального Центра медицины катастроф. Она привезла девочку в детскую городскую больницу № 9. Во время транспортировки также происходила интенсивная терапия и мониторинг показателей, сообщает Е1 со ссылкой на врача Александра Савицкого. Перелет ребенок перенес удовлетворительно. На момент передачи состояние девочки было стабильное, она также дышит без дыхательных устройств. Однако в течение перелета Алена ничего не ела и не пила. Это связано с особенностями транспортировки. Теперь девочке планируется определить дальнейшее лечение. Напомним, авария произошла 20 августа на трассе под Вольском в Саратовской области. Отец, мать, бабушка и 10- и 16-летние братья девочки погибли. В ДТП умерла начальник отдела ведения реестра Министерства пo управлению государственным имуществам Свердловской области Галина Пухачева. Чиновница Свердловского МУГИСО погибла в ДТП в Саратовской области

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